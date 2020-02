Epidemije v 21. stoletju manj smrtonosne kot v 20. stoletju

pripravila Maja Cerkovnik

Ljubljana, 2. februarja - Pred novim koronavirusom, ki se hitro širi in je doslej zahteval že več kot 300 smrtnih žrtev, je začetek 21. stoletja zaznamovalo več epidemij. A čeprav so v svetu pogosto sprožile paniko, so bile precej manj smrtonosne od epidemij v 20. stoletju. Sledi pregled epidemij v obeh stoletjih.