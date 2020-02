Hölzlova zmagala v Oberstdorfu, Križnarjeva peta

Oberstdorf, 1. februarja - Na tekmi svetovnega pokala smučark skakalk v Oberstdorfu je slavila Avstrijka Chiara Hölzl. Drugo in tretje mesto sta osvojili Norvežanka Maren Lundby in Avstrijka Daniela Iraschko-Stolz, najboljša Slovenka je bila Nika Križnar na petem mestu.

Zmagovalka je za skoka, dolga 130 in 141,5 m - to je tudi nov rekord te skakalnice - zbrala 284,9 točke in prepričljivo ugnala konkurenco. Križnarjeva (212,5 in 122,5 m) je zbrala 252,2 točke. Ema Klinec (115, 121,5 m) je bila deseta z 223,1 točke, Špela Rogelj pa 28. (108,5, 100 m; 177,8).

V petkovih kvalifikacijah je od slovenske peterice brez tekme ostala Jerneja Brecl, letvico pa je z najboljšim dosežkom visoko postavila Križnarjeva.

Danes je po prvi seriji Križnarjeva iztržila šesto mesto, v finalu pa sta bili še Rogljeva na 21. mestu in Ema Klinec na desetem. Katra Komar na 34. mestu je ostala brez drugega nastopa. Že po prvi seriji je vodila Hölzlova s 130 metri.

V finalni seriji je avstrijska skakalka potrdila prevlado z ženskim rekordom te skakalnice, pristala je pri 141,5 metra, kar je bilo dovolj za tretjo zmago v karieri. Lundbyjeva je ostala druga, na tretje mesto se je s petega prebila Daniela Iraschko-Stolz.

Križnarjeva je s 122,5 metra pridobila eno mesto. "Za mano je kar lepa tekma. Glede na kvalifikacije in poskusni skok so bili skoki na tekmi še malo zakrčeni. Lahko sem zadovoljna. Ko sem v finalu pristala v telemark, mi je izpadel klinček na levi smučki, takoj sem začutila, da noga ni več stabilna. Poizkusila sem lepo odvoziti naprej. Dobro se je končalo," je dogajanje na tekmi povzela Križnarjeva.

Rogljeva je v drugi seriji padla na končno 28. mesto. Prehitro pa se je po 122,5 metra veselila Klinčeva, ki je padla v izteku, a na srečo brez posledic. Na koncu je ostala deseta.

"To je bila čisto moja napaka, nepozornost. Nova izkušnja in na srečo sem cela in to je nekaj pozitivnega iz tega. V Oberstdorf sem prišla povsem sproščena. Se je pa na tekmi nato pokazalo, da sem malce manj samozavestna, saj sem na zadnjih šestih tekmah skakala slabše," je povedala Ema Klinec.

"Veselje je bilo znova pogledati na rezultatsko listo. Kljub temu je bilo še nekaj napetosti na tekmi. Skoki so bili lepi, ne čisto popolni. Kljub padcu in zelo slabim razmeram peto in deseto mesto. Imeli smo nekaj smole na tekmovanju, tudi veter je zelo vplival na razplet. Mi smo zadovoljni, pokazali smo, da smo v boju za vrh," je dogajanje na zahtevni tekmi, ki jo je motil tudi dež, pojasnil trener Zoran Zupančič.

Skakalke v nedeljo v Oberstdorfu čaka še ena tekma svetovnega pokala.

V skupnem seštevku svetovnega pokala še vodi Lundbyjeva (735), a se ji je današnja zmagovalka približala le na pet točk zaostanka. V deseterici sta dve Slovenki, Klinčeva (326) je osma, Križnarjeva (298) pa deveta.