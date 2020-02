Nizozemska prevlada na SP v ciklokrosu

Zürich, 1. februarja - Konec tedna se kolesarji v Dübendorfu pri Zürichu merijo za naslove svetovnih prvakov v ciklokrosu. Danes je bila na sporedu dirka članic, v kateri so Nizozemke povsem potolkle konkurenco. Zasedle so prva tri mesta in še peto, prvakinja pa je nekoliko presenetljivo postala Ceylin del Carmen Alvarado.