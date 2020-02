Vreme: Pretežno oblačno

Ljubljana, 1. februarja - Ponoči bo v južnih, zahodnih in deloma osrednjih krajih pretežno oblačno, ponekod na Primorskem, Notranjskem in Kočevskem bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo zahodni do jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, v severni Sloveniji malo nad 0 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.