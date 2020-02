V Megevu zmagi za Kanadčana

Chambery, 1. februarja - Kanadčana Kevin Drury in Marielle Thompson sta zmagovalca tekme za svetovni pokal v smučarskem krosu v Megevu. Drury, ki je zmagal že četrtič v sezoni in zanesljivo vodi v svetovnem pokalu, je bil v finalu boljši od Francoza Bastiena Midola in Nemca Tima Hroneka, Thompsonova pa je na cilj prišla pred Švedinjama Sandro Naeslund in Alexandro Edebo.