Novi koronavirus zahteval več kot 250 življenj, Kitajska vse bolj izolirana

Wuhan, 1. februarja - Novi koronavirus je na Kitajskem po najnovejših podatkih zahteval 259 življenj, več kot 11.000 ljudi je okuženih. Zunaj Kitajske so doslej zabeležili več kot 100 primerov okužb z novim virusom v 22 državah. Vse več držav po svetu se zato odloča za odpovedi letov v in iz Kitajske ter zavračajo tujce, ki so obiskali Kitajsko.