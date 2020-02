Ameriški senat bo o Trumpovi usodi glasoval v sredo

Washington, 1. februarja - Ameriški senatorji so v petek po zavrnitvi prič na procesu proti predsedniku Donaldu Trumpu zaradi ustavne obtožbe sklenili, da bo glasovanje o njegovi odstavitvi v sredo. Pred tem bosta v ponedeljek in torek sklepna nagovora tožilstva in obrambe. Zagovornikom ustavne obtožbe in odstavitve sicer ne bo uspelo zbrati zadostne večine v senatu.