Policisti odpravili pridržanje 52-letnemu Srbu

Ljubljana, 31. januarja - Policisti so odpravili pridržanje 52-letnemu državljanu Srbije, ki so ga v sredo pridržali zaradi kaznivih dejanj izsiljevanja in protipravnega odvzema prostosti. Policisti bodo nadaljevali zbiranje obvestil, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno tožilstvo, so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.