ZPS ob spremenjenih pravilih glede vpoklica vozil poziva k zaščiti potrošnikov

Ljubljana, 1. februarja - Določba zakona o motornih vozilih, ki začenja veljati danes, onemogoča podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja tistim lastnikom avtomobila, ki se niso odzvali obveznemu vpoklicu vozila, so sporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS). Opozorili so, da ima lahko ukrep tudi negativne posledice, in pozvali k zaščiti potrošnikov.