Sodnik zoper 17 osumljencev grosistične proizvodnje mamil odredil pripor

Ljubljana, 31. januarja - Preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Ljubljani je zaradi ponovitvene nevarnosti odredil pripor zoper 17 osumljencev proizvodnje in prometa z drogami, ki so jih policisti v obsežni in odmevni akciji prijeli v torek. Policija je sicer pred sodnika privedla 18 osumljencev, vse so že zaslišali, so za STA pojasnili na ljubljanskem okrožnem sodišču.