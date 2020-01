Ob pogovorih o novi vladi tudi prizadevanja za spremembo volilne zakonodaje

pripravila Mojca Zorko

Ljubljana, 31. januarja - Predsednik republike Borut Pahor se je zavzel za vlado, ki ima prepričljivo politično večino in program dela, ne glede na to, ali bo oblikovana še v tem mandatu ali po predčasnih volitvah. Če bo do teh prišlo, bodo legalne, četudi bodo potekale še po aktualni, neustavni volilni zakonodaji. Je pa 59 poslancev v DZ vložilo predlog njenih sprememb.