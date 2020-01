Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (31. 1.)

Ljubljana, 31. januarja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale, da se je Sodišče EU danes v Luksemburgu v sodbi o dopustnosti slovenske tožbe proti Hrvaški zaradi kršenja evropske zakonodaje kot posledice nespoštovanja arbitražne odločbe o meji med državama izreklo za nepristojno. Povzele so tudi odzive slovenskih in hrvaških politikov na odločitev sodišča.