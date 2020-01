Pri Biljah odprli novo krožišče

Bilje, 31. januarja - Direkcija za infrastrukturo in Občina Miren-Kostanjevica sta danes uradno predali namenu prenovljeno križišče Križ Cijan pri naselju Bilje. Križišče je bilo prometno nevarno, zato so ga preuredili v krožišče. Občina Miren-Kostanjevica je ob tem uredila tudi nekatere komunikacijske vode, so zapisali na spletnih straneh direkcije za infrastrukturo.