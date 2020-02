Medvode, 2. februarja - Na območju medvoške občine so v minulih mesecih uredili pet gozdnih poti. Rekonstruirali so gozdne vlake v skupni dolžini približno 5100 metrov na poteh Pod Borovljekom, Rjava pot, Pod Bobnom, Pri Rusu in Pasja pot, so sporočili z občine.