Zaradi prometne nesreče zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru

Domžale, 31. januarja - Zaradi prometne nesreče je zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Domžale in Krtina proti Mariboru. Nastal je daljši zastoj, so zapisali na prometnoinformacijskem centru. Voznike opozarjajo, da morajo pustiti med ustavljenima kolonama dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil.

Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Šentjakob-Krtina ali po črnuški in trzinski obvoznici do Krtine.

Promet je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče oviran tudi na dolenjski avtocesti med priključkoma Smednik in Dobruška vas v obe smeri. Promet poteka samo po odstavnem pasu. Nastal je zastoj proti Obrežju, potovalni čas se podaljša do 50 minut, so še zapisali na prometnoinformacijskem centru.