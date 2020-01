Ljubljanska borza ta teden skoraj brez sprememb

Ljubljana, 31. januarja - V tednu padca vlade Marjana Šarca na Ljubljanski borzi ni bilo bistvenih sprememb. Pomembnejše delnice so se gibale neenotno, med prometnejšimi so se opazneje podražile le delnice Krke. Indeks SBI TOP je porasel za 0,12 odstotka in teden končal pri 971,49 točke. Sklenjenih je bilo za skupaj 7,4 milijona evrov poslov.