Vreme: Zvečer bo na Primorskem pretežno oblačno, drugje bo še nekaj jasnine

Ljubljana, 31. januarja - Ponoči se bo oblačnost razširila tudi nad osrednjo in južno Slovenijo. Na vzhodu in severu bo zjutraj večinoma jasno. Predvsem v višjih legah bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo na severu od -3 do 0, drugod od 1 do 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.