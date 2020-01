Anglikanska cerkev se je opravičila zaradi smernic glede seksa

London, 31. januarja - Dva najvišja predstavnika anglikanske cerkve sta se danes opravičila, potem ko je anglikanska cerkev izdala smernice, v katerih je zapisala, da bi morali imeti spolne odnose le poročeni heteroseksualni pari. Smernice so izdali ob reformi britanskega zakona o porokah in partnerstvih za istospolne in heteroseksualne pare.