Združeno kraljestvo ni več članica EU

London, 1. februarja - Združeno kraljestvo je opolnoči tri leta in pol po referendumu o brexitu vendarle zapustilo Evropsko unijo. Otok zdaj ni več članica povezave, ampak tretja država. V Londonu so se od povezave poslovili z zabavo. Premier Boris Johnson je ob tem napovedal poenotenje države in začetek prijateljskega sodelovanja z EU.