SBI TOP končal teden s padcem

Ljubljana, 31. januarja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je zadnji dan tega tedna znižal. Izgubil je 0,39 odstotka in se oblikoval pri 971,49 točke. K padcu so pomembno prispevale delnice Krke, so se pa v prvi kotaciji pocenile vse delnice z izjemo delnic Luke Koper in NLB. Sklenjenih je bilo za skupaj 1,7 milijona evrov poslov.