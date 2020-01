Subvencije za izdelavo prototipa novega izdelka ali storitve

Ljubljana, 31. januarja - Slovenski podjetniški sklad je danes na svoji spletni strani in v uradnem listu objavil poziv za vavčer za prototipiranje. Prek poziva bo mikro, malim in srednje velikim podjetjem subvencioniral izdelavo prototipa novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje. V letih 2020-2023 je za to predvidenih skupno milijon evrov.