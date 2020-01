Ob sežanskem botaničnem vrtu odprli interpretacijski center kraške vegetacije

Sežana, 31. januarja - Botanični vrt v Sežani je bogatejši za pomembno pridobitev. Na njegovem obrobju so danes odprli prenovljeno stavbo, v kateri so uredili interpretacijski center za kraško vegetacijo. Obiskovalcem bodo v njem prikazovali posebnosti kraške pokrajine in moč vpliva, ga je imel človek nanjo skozi stoletja.