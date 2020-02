Policisti bodo dopoldne izvedli štiriurno opozorilno stavko

Celje, 3. februarja - Policisti in policistke bodo danes med 8. in 12. uro izvedli štiriurno opozorilno stavko, s katero bodo opozorili na neizpolnjevanje zavez vlade iz stavkovnega sporazuma z njimi iz leta 2018. V času stavke bodo na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje temeljiteje pregledovali tovorna in osebna vozila.