Pahor in Šarec diplomatskemu zboru o pomenu močne in povezane EU

Brdo pri Kranju, 31. januarja - Predsednik republike Borut Pahor in predsednik vlade Marjan Šarec sta danes na Brdu pri Kranju že tradicionalno ob pričetku novega leta sprejela diplomatski zbor. V nagovoru zbranim sta v luči brexita poudarila pomen močne in povezane EU. Spregovorila pa sta tudi o domači politični situaciji in odnosih s Hrvaško.