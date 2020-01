Nadzorni svet DBS bo vodil Ivan Lenart

Ljubljana, 31. januarja - Nadzorni svet Deželne banke Slovenije (DBS) se je seznanil z odstopno izjavo dosedanjega prvega nadzornika Petra Vriska in na to mesto imenoval dosedanjega podpredsednika Ivana Lenarta. Za podpredsednika nadzornega sveta so izbrali Jureta Kvaternika, so iz banke sporočili prek spletnih strani Ljubljanske borze.