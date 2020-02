Sredi maja v Portorožu sejem navtike

Portorož, 2. februarja - Potem ko se je lani sejem Internautica odselil iz Portoroža in je Marina Portorož organizirala svoj sejem navtike, bo tako tudi letos. Sejem Nautica Marina Portorož, ki bo z nekaj spremembami in novostmi po navedbah organizatorjev še bolj atraktiven in predvsem dostopnejši širši javnosti, bo mogoče obiskati med 14. in 17. majem.