Portret Napoleonove sestre vrhunec prihajajoče dražbe v New Yorku

New York, 3. februarja - Dražbena hiša Doyle bo 5. februarja dala na dražbo portret Pauline Bonaparte francoske slikarke Marie-Victoire Lemoine, ki ga napovedujejo kot vrhunec dražbe. Zanj se nadejajo iztržiti od 40.000 do 70.000 dolarjev. Na dražbi bodo ponudili še pejsaže, tihožitja, portrete in sakralna dela evropskih umetnikov od renesanse do 19. stoletja.