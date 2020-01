V laboratoriju Šolskega centra Krško-Sevnica tudi zunajšolsko ustvarjanje

Krško, 31. januarja - Delavnicam Šolskega centra Krško-Sevnica v Krškem so danes dodali laboratorij FabLab, ki je namenjen tudi zunajšolskemu dijaškemu raziskovanju in ustvarjanju. Opremili so ga s pomočjo donatorjev, ki so prispevali glavnino denarja za približno 10.000 evrov vredno naložbo. Krško-sevniški šolski center je poskrbel za prostorsko prenovo.