Okoljevarstveniki zaprli dostop do Magninega obrata v Gradcu

Gradec, 31. januarja - Nekaj deset okoljskih aktivistov je dopoldne zaprlo dostop do dveh vhodov v obrat avtomobilskega proizvajalca Magna v Gradcu. Opozarjali so, da avtomobil zaradi podnebne krize nima prihodnosti, zato so potrebne temeljite spremembe v prometu. Protesti niso bili napovedani, policisti pa so okoli poldneva protestnike razgnali.