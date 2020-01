Marcel Rodman spregovoril o ciljih in prihodnosti jeseniškega kluba

Jesenice, 31. januarja - Pred nadaljevanjem sezone in zadnjim krogom prvega dela lige AHL so v Podmežakli na tiskovni konferenci predstavili novega športnega direktorja Sij Acroni Jesenice Marcela Rodmana, ki je bil na to mesto imenovan v četrtek. Spregovoril je o načrtih za prihodnost kluba, za katerega je igral in ga v drugi polovici lanske sezone tudi vodil s klopi.