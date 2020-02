V Zürichu razstava risb italijanskih mojstrov

Zürich, 3. februarja - V züriškem razstavišču Kunsthaus je na ogled razstava The Poetry of Line. Masterpieces of Italian drawing. Ta predstavlja okoli 30 risb malega formata priznanih italijanskih avtorjev, nastalih med obdobjema renesanse in baroka. Dela prihajajo iz zbirke Kunsthaus, ogledati pa si jih je mogoče do 26. aprila, navaja Artdaily.