Evropejka leta 2020 danska aktivistka Selina Juul

New York, 31. januarja - Evropejka leta 2020 je po izboru uredništev evropskih izdaj revije Reader's Digest 39-letna Danka Selina Juul. Naziv je prejela za svoja prizadevanja proti družbenim in okoljskim posledicam zavržene hrane. Je tudi ustanoviteljica gibanja Ne mečimo več hrane stran (Stop Spild Af Mad), so sporočili iz Mladinske knjige založbe.