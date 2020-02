Cesta Na produ na ljubljanski Ježici bo zaradi del zaprta

Ljubljana, 3. februarja - Cesta Na produ na ljubljanski Ježici bo od danes na odseku med Udvančevo ulico in Avtošolo Ježica zaprta za ves promet. Na tem območju bodo potekala dela v sklopu gradnje povezovalnega kanala C0, cesta pa bo zaprta najpozneje do 31. maja. Občasno bo moten tudi dostop do tenis društva ob Savi, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana.