Niccolo Ammaniti ustvarja nadaljevanko po svojem romanu Anna

Rim, 2. februarja - Italijanski pisatelj in režiser Niccolo Ammaniti, znan po knjigah Ni me strah, Kakor bog ukazuje, Jaz in ti, režira televizijsko serijo po svojem romanu Anna, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Serija nastaja pod okriljem Sky Original, v vlogi protagonistke Anne pa nastopa nadebudna 13-letna Giulia Dragotto.