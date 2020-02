Edward Gregson ob brexitu z novo skladbo

London, 1. februarja - V petek so v Veliki Britaniji na različne načine obeležili zadnji dan v EU. Zgodovinskemu trenutku se je pridružil tudi skladatelj Edward Gregson, ki je ob brexitu napisal kompozicijo z naslovom Notes Between Friends. V sklopu večernega programa BBC Radio 4 so skladbo premierno predvajali ravno v petek.