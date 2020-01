Slovenski evroposlanci različno o odločitvi Sodišča EU

Ljubljana/Bruselj, 31. januarja - Slovenski evroposlanci so se različno odzvali na današnjo odločitev Sodišča EU, da ni pristojno za odločanje o mejnem sporu med Slovenijo in Hrvaško. Medtem ko so v odzivih za STA nekateri kritični do ravnanja slovenske vlade, drugi izpostavljajo poziv sodišča, da morata Slovenija in Hrvaška storiti vse potrebno za izvršitev arbitražne razsodbe.