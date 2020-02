Pater Gržan pred kulturnim praznikom: Poslanstvo kulture je v raznolikosti vzbujati skladnost

Ljubljana, 3. februarja - Pater Karel Gržan je pred kulturnim praznikom za STA zapisal, da je kultura zanj to, kar budi občutje lepega in umetnost je umetelnost, kako na umetniško raznolike načine vzbuditi lepoto, skladnost, harmonijo. Meni, da je vloga kulture tudi v medijih očitno zapostavljena, v nasprotju s športom, ki pa pogosto ljudi polarizira na naše in nenaše.