V Mariboru fotografsko-slikarska razstava Karmen Čorak in Andreja Brumna Čopa

Maribor, 31. januarja - Umetnostna galerija Maribor (UGM) bo drevi v svojem UGM Studiu na Trgu Leona Štuklja odprla razstavo fotografinje Karmen Čorak in likovnega umetnika Andreja Brumna Čopa. Razstava, ki so jo poimenovali Krhkost bivanja, bo na ogled do 21. marca, postavila pa jo je kustosinja Andreja Borin.