Dobiček Impola znižale težave v Nemčiji in pritisk kitajskih dobaviteljev

Slovenska Bistrica, 31. januarja - Skupina Impol je lani po nerevidiranih podatkih ustvarila 50,4 milijona evrov bruto dobička iz poslovanja (EBITDA) in 27,3 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo. Količinski obseg proizvodnje in prodaje je bil lani primerljiv s predhodnim letom, rezultati pa so slabši, kar v Impolu pripisujejo težavam v Nemčiji in pritisku kitajskih dobaviteljev.