Cene nafte po četrtkovem strmoglavljenju višje

Singapur, 31. januarja - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju zvišale. Odločilni dejavnik pri gibanj cen črnega zlata ostaja novi koronavirus. V zadnjih dneh je strah pred veliko gospodarsko škodo občutno poslabšal razpoloženje na finančnem in surovinskem trgu. Cene nafte so tako v četrtek upadle na najnižjo raven po začetku oktobra.