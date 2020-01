Azijske borze brez enotne smeri

Tokio, 31. januarja - Potem ko so azijske borze v četrtek sklenile globoko pod gladino, so se danes borzni indeksi nekoliko stabilizirali. Enotne smeri sicer ni. Vlagatelji upajo, da bo Kitajski uspelo zajeziti širjenje novega koronavirusa, še naprej pa so previdni zaradi vse večjega števila njegovih žrtev.