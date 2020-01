Četrtletni rezultati Vise nižji od pričakovanj analitikov

New York, 31. januarja - Največje svetovno plačilno omrežje Visa je v zadnjem četrtletju lanskega leta ustvarila 3,27 milijarde dolarjev dobička oziroma 1,46 dolarja dobička na delnico, kar je 12 odstotkov več kot pred letom dni. Prihodki so narasli za 10 odstotkov na 6,05 milijarde dolarjev, kar je bilo manj od pričakovanj in delnice Vise so se pocenile.