Na Madžarskem zaporne kazni za begunce

Szeged, 30. januarja - Dva dni po poskusu nezakonitega vstopa na Madžarsko na meji s Srbijo so danes na Madžarskem štiri begunce obsodili na zaporno kazen. Sodišče v madžarskem mestu Szeged je dva državljana Sirije in dva Palestinca obsodila na leto dni zapora. Vsi štirje so v torek poskušali nezakonito vstopiti na Madžarsko prek mejnega prehoda Röszke.