Dunaj, 30. januarja - Avstrijski Saalbach bo gostitelj smuka in superveleslaloma alpskih smučarjev za svetovni pokal, ki bi morala biti prvotno 15. in 16. februarja v Yanqingu na Kitajskem, a sta bila zaradi epidemije koronavirusa odpovedana, so danes potrdili na avstrijski smučarski zvezi.