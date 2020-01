CNVOS Štefanecu: Kandidat očitno ne razume pravilno koncepta konflikta interesov

Ljubljana, 30. januarja - V Centru za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) zavračajo očitke odhajajočega predsednika KPK Borisa Štefaneca glede domnevnega konflikta interesov pri izbiri bodočega predsednika KPK. Kot so zapisali, upajo, da bo "zadnjih šest zelo neslavnih in nesrečnih let KPK" z iztekom Štefanečevega mandata čim prej pozabljenih.