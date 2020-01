Tudi na lahki planinski poti nujni primerna telesna pripravljenost in ustrezna obutev

Ljubljana, 30. januarja - Slovenske gore obiskuje vse več ljudi, tudi tistih s premalo predznanja, slabo opremo in pomanjkanjem zavedanja, da je alpski svet zahteven; vse več je tudi intervencij gorskih reševalcev. PZS je danes na sejmu Alpe-Adria skupaj z organizacijami gorniške dejavnosti in turizma osvetlila to problematiko in nakazala smernice za varnejši obisk gora.

Kot so sporočili s Planinske zveze Slovenije (PZS), slovenske gore letno obišče 1,7 milijona ljudi, našo državo pa prepreda zelo gosta mreža 10.000 kilometrov markiranih planinskih poti, za katere skrbi več kot 800 prostovoljcev, markacistov PZS. Planinske poti glede na tehnično zahtevnost delimo na lahke, zahtevne in zelo zahtevne.

"Na lahki poti si pri hoji ni treba pomagati z rokami in je na strmih pobočjih dovolj široka, da omogoča varno hojo tudi manj izurjenim. Tudi tu so potrebni pazljivost, primerna telesna pripravljenost in ustrezna obutev. Planinci se tega večinoma zavedajo, turisti pa hitro zaidejo v težave. Na usmerjevalnih tablah je zahtevnost poti označena z logotipi, za boljšo obveščenost pa bo ponekod treba namestiti tudi dodatne opozorilne table," pravi predsednik PZS Jože Rovan.

Generalni sekretar PZS Matej Planko je izpostavil, da so lani v začetku poletja v sodelovanju z Gorsko reševalno zvezo Slovenije pripravili zgibanko z napotki za varnejši poletni obisk gora v slovenskem in angleškem jeziku. K povečanju varnosti prispevajo tudi dobri planinski zemljevidi in vodniki PZS," je dejal.

Lani so v bolj obiskane koče Julijskih in Kamniško-Savinjskih Alp že namestili posebne plastificirane zemljevide, z njimi bodo postopoma opremili tudi druge planinske koče. Zaradi vse večjega zanimanja tujcev za Slovensko planinsko pot so izdali vodnik v angleščini Slovenian Mountain Trail, ki predstavlja celotno pot po dnevnih etapah, dodani so tudi napotki za varnejši obisk gora.

Gorske občine so lani s 30 odstotki zabeležile največji delež prenočitev med vsemi občinami. Prvih enajst mesecev lanskega leta jih je po podatkih statističnega urada obiskalo 6,4 odstotka več gostov oz. sedem odstotkov več tujih gostov kot v enakem obdobju leta 2018, je pojasnila Nataša Hočevar iz Slovenske turistične organizacije.

Posveta se je udeležila tudi državna sekretarka na ministrstvu za gospodarstvo, ki opravlja tekoče posle, Eva Štravs Podlogar, ki je izpostavila, da v okviru strateške vizije slovenskega turizma prepoznavamo Slovenijo kot globalno zeleno butično destinacijo za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi.