Na Bledu se začenja 6. mednarodni AS festival

Bled, 31. januarja - Z nastopi KUG sax sippia ansambla in Julian Argüelles tria se drevi ob 20. uri v Festivalni dvorani na Bledu začenja 6. mednarodni AS festival. Tradicionalni festival, ki je namenjen vsem ljubiteljem saksofona, bo potekal ves konec tedna. Udeležujejo pa se ga domači in tuji, mladi in izkušeni saksofonisti.