Pahor sprejel udeleženke projekta Mlade veleposlanice

Ljubljana, 30. januarja - Predsednik republike je Borut Pahor je danes sprejel dijakinje, ki so sodelovale v projektu Mlade veleposlanice, in njihove mentorice. Tuje in slovenske veleposlanice so srednješolkam, ki jih zanimajo mednarodni odnosi, v projektu predstavile kariero v diplomaciji, so sporočili iz urada predsednika.