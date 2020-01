NPU preiskuje promet s prepovedanimi drogami, obisk pri Rastoderju

Ljubljana, 30. januarja - NPU izvaja preiskave zaradi suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami v Ljubljani, je na novinarski konferenci potrdil direktor uprave kriminalistične policije Boštjan Lindav. Po navedbah medijev so policisti obiskali skladišča v lasti Izeta Rastoderja na Letališki cesti v Ljubljani, kjer so zaposleni našli sumljivo pošiljko.