Na Koprskem več primerov ponarejanja denarja

Ljubljana, 30. januarja - Policiste in kriminaliste Policijske uprave Koper zadnja dva meseca zaposlujejo ponarejeni bankovci. V januarju so obravnavali že 34 kaznivih dejanj ponarejanja denarja, v decembru lani pa 23. Občane in tiste, ki poslujejo z gotovino, opozarjajo, naj bodo pozorni in sumljive bankovce preverijo.